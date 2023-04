Handwerker Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Geschäftsklimaindex Stimmung im Handwerk deutlich optimistischer als im Herbst Von dpa | 06.04.2023, 15:46 Uhr

Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern beurteilt seine aktuelle Lage in einer Frühjahrsumfrage wieder optimistischer. Der Geschäftsklimaindex sei von 91,1 im vergangenen Herbst auf 115,5 Punkte gestiegen, teilten die Handwerkskammern im Land am Donnerstag mit. Der im Herbst befürchtete Konjunktureinbruch sei ausgeblieben. 875 Betriebe im Nordosten haben sich den Angaben nach beteiligt.