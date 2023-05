Gottesdienst Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Denkmäler Stiftung: Kirche des Jahres steht auf Rügen Von dpa | 17.05.2023, 15:38 Uhr

Kirchenfreunde haben ein altes Gotteshaus im Norden der Insel Rügen als „Kirche des Jahres 2023“ ausgezeichnet. Die Dorfkirche Altenkirchen sei eine der ältesten der Insel, teilte die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) am Mittwoch mit. Die Geschichte des um 1200 entstandenen Backsteinbaus reiche bis in die Zeit der Slawen zurück. Nur kurz nach der Christianisierung Rügens sei das Gotteshaus errichtet worden - möglicherweise auf einem slawischen Begräbnishügel.