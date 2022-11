Oberbürgermeisterwahl in Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Zweite Runde Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Rostock Von dpa | 27.11.2022, 02:03 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt Rostock sind am Sonntag (ab 8.00 Uhr) rund 172.000 Wahlberechtigte aufgerufen, per Stichwahl einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin zu wählen. Sie können entscheiden zwischen der Linken-Politikerin Eva-Maria Kröger und dem von CDU und FDP unterstützten parteilosen früheren Rostocker Polizeichef Michael Ebert. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. Mit verlässlichen Ergebnissen wird etwa zwischen 19.00 und 20.00 Uhr gerechnet.