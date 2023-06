Oberbürgermeister von Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Kommunen Stichwahl in Schwerin: Sonntag haben Wähler das letzte Wort Von dpa | 18.06.2023, 03:48 Uhr

Am Sonntag entscheiden die Menschen in Schwerin über ihren Oberbürgermeister. In der Stichwahl tritt SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier gegen Leif-Erik Holm von der AfD an.