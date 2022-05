ARCHIV - Finanzminister Heiko Geue (SPD). Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Finanzen Steuerschätzer: 77 Millionen Euro mehr als zuvor angenommen Von dpa | 17.05.2022, 14:46 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern kann in diesem Jahr mit 77 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als zunächst angenommen. Für 2023 ergab die Mai-Steuerschätzung sogar ein Plus von 90 Millionen Euro gegenüber der vorangegangenen Schätzung im letzten November, wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Landesregierung schlage dem Landtag vor, diese Beträge in die Rücklage zu legen.