Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, spricht. Foto: Lino Mirgeler/dpa Geschichte Steinmeier bei Gedenkveranstaltung 30 Jahre Lichtenhagen Von dpa | 11.08.2022, 16:43 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 25. August in Rostock an einer Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen im Stadtteil Lichtenhagen teilnehmen. Dabei wird er auch am Sonnenblumenhaus Blumen niederlegen. Das Hochhaus war 1992 Schauplatz tagelanger Ausschreitungen.