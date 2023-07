Sportministerin Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Kliniken Stefanie Drese zufrieden mit Linie für Krankenhausreform Von dpa | 10.07.2023, 18:36 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich „sehr zufrieden“ über die am Montag vereinbarten Grundzüge für eine Krankenhausreform in Deutschland geäußert. „Wir wollten gesichert haben, dass die Krankenhausplanung in Länderhand bleibt und Ausnahmetatbestände in den einzelnen Ländern Berücksichtigung finden“, erklärte Drese am Montag. Ein großer Erfolg für die fünf ostdeutschen Länder sei, dass anerkannt werde, dass sich die Ausgangslage im Osten von der im Westen sehr unterscheide - vor allem durch den nach der Wende bereits vollzogenen Klinik-Strukturwandel im Osten. Außerdem solle in dünn besiedelten und unterversorgten Gebieten eine Entökonomisierung und dauerhafte Sicherstellung erreicht werden. Das sei gerade für MV wichtig, so die Ministerin.