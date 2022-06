Mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in der Landesverwaltung, besserer Zugang zu Kita und Schule: Das könnten laut Sozialministerin Stefanie Drese Punkte in einem Integrationsgesetz für MV sein. (Foto: Archiv) FOTO: Stefan Sauer/dpa/Archiv Integrations- und Teilhabegesetz für MV Drese: „Mecklenburg-Vorpommern will zeigen, dass es weltoffen ist“ Von Alexander Kruggel | 17.06.2022, 11:26 Uhr

Die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte soll in MV ab 2024 per Gesetz gefördert werden. Wie das funktionieren könnte, dazu äußerte sich Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag.