Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Wismar Staubexplosion bei Holzverarbeiter: Mehrere Verletzte Von dpa | 30.05.2023, 19:14 Uhr

In einem Werk für Holzwerkstoffe in Wismar sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen verletzt worden. „Dort kam es in einer Produktionshalle zu einer Staubexplosion“, sagte am frühen Abend ein Sprecher der Rettungsleitstelle Westmecklenburg. Es gebe vier Leichtverletzte. Neben der Berufsfeuerwehr Wismar seien weitere Feuerwehren aus der Region im Einsatz. Die Alarmierung sei am frühen Abend erfolgt. „Der Einsatz läuft noch.“ Laut Medienberichten war die Explosion in Wismar und umliegenden Dörfern wahrnehmbar.