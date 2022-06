ARCHIV - Logistikbehälter stehen im Briefzentrum der Deutschen Post. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv FOTO: Philipp von Ditfurth Wohnungspolitik Zensus: Statistikamt verschickt Erinnerungsschreiben Von dpa | 20.06.2022, 12:02 Uhr | Update vor 9 Min.

Mehr als ein Drittel der Haus- und Wohnungseigentümer in Mecklenburg-Vorpommern haben die für Ende Mai gesetzte Frist zur Teilnahme an der Gebäude- und Wohnraumzählung verstreichen lassen. Wie das Statistische Amt des Landes am Montag in Schwerin mitteilte, erhalten deshalb nun etwa 170 000 Haushalte Erinnerungsschreiben zugesandt. Die Briefe enthielten einen Papier-Fragebogen mit vorfrankiertem Rücksendeumschlag und einer verlängerten Frist für die Beantwortung, hieß es. Allerdings sei es auch weiterhin möglich, die geforderten Daten online einzugeben.