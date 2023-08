Corona Statistik zeigt Pandemie-Folgen für Tourismus Von dpa | 15.08.2023, 13:35 Uhr Hotel Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommern hat in Folge der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 im Ländervergleich bis auf eine Ausnahme die wenigsten Einbußen bei Gästeübernachtungen registriert. 2020 lag deren Zahl in MV um 18,6 Prozent unter dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019 und 2021 um 22,2 Prozent, wie aus Angaben Statistischen Ämter des Bundes und der Länder vom Dienstag hergeht. Nur in Schleswig- Holstein war der Rückgang 2021 mit 14,6 Prozent geringer. Alle anderen Bundesländer verzeichneten teils deutlich höhere Rückgänge als der Nordosten.