Polizei Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundeskriminalität Statistik: Starker Anstieg bei Gewalttaten gegen Polizisten Von dpa | 13.10.2022, 13:23 Uhr

In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der offiziell erfassten Gewalttaten gegen Polizisten so stark gestiegen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden hervorgeht, wurden 2021 im Nordosten 912 solcher Übergriffe registriert. Das waren 216 oder 31 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bundesweit wurde ein Anstieg um 1,8 Prozent auf 39.649 Fälle verzeichnet. Die Aufklärungsquote lag bei 97,6 Prozent.