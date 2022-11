Bauarbeiten für das LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energieversorgung Start des Lubminer LNG-Terminals verzögert sich Von dpa | 29.11.2022, 12:07 Uhr

Das derzeit in Lubmin entstehende Terminal für Flüssigerdgas wird nach Einschätzung der Initiatoren voraussichtlich nicht am 1. Dezember betriebsbereit sein. Vielmehr seien die Voraussetzungen geschaffen, „um das LNG-Terminal kurzfristig technisch fertigzustellen und noch im Dezember in Betrieb zu nehmen“, teilte Stephan Knabe, der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Regas am Dienstag mit. Ursprünglich hatte das Unternehmen den 1. Dezember - also Donnerstag - als angepeilten Starttermin genannt.