Schule Start der Weihnachtsferien in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 22.12.2022, 02:32 Uhr

Nach schwierigen Wochen mit hohen Krankenständen verschaffen die am Donnerstag beginnenden Weihnachtsferien Schülern und Lehrern in Mecklenburg-Vorpommern eine Verschnaufpause. Zum Start in die knapp zweiwöchige Auszeit wünschte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) den 160.000 Kindern und Jugendlichen sowie 13,500 Pädagogen im Land eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit. Als wichtigsten Wunsch fügte sie den nach Gesundheit hinzu.