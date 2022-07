SYMBOLBILD - Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Schulen Start der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 01.07.2022, 13:25 Uhr

Mit der Zeugnisausgabe haben am Freitag für rund 155.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien begonnen. Nach Angaben des Bildungsministeriums müssen die rund 34.000 Berufsschüler noch eine Woche warten. Der erste Tag des kommenden Schuljahres 2022/23 ist am 15. August, für die Erstklässler beginnt die Schule bereits am 13. August.