Simone Oldenburg Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Fortbildung Start der Lehrer-Sommerakademie: Rekordzahl bei Kursbuchung Von dpa | 17.07.2023, 14:04 Uhr

Mit dem Start der Sommerferien machen nicht alle Lehrerinnen und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern auch gleich frei. Wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte, haben sich zu der am Montag gestarteten Sommerakademie knapp 500 Lehrer angemeldet. Die dreitägige Fortbildung auf Schloss und Gut Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte), bekannt vor allem als zentraler Spielort des Klassikfestivals Festspiele MV, bietet laut Programm 63 Kurse. Dazu lägen insgesamt 1280 Anmeldungen vor, die bislang höchste Zahl in der zwölfjährigen Geschichte der Sommerakademie.