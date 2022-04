Jugendweihe FOTO: Danny Gohlke Feierstunde Start der Jugendweihe-Saison 2022: Rund 5500 Teilnehmer Von dpa | 09.04.2022, 03:20 Uhr | Update vor 8 Min.

Die diesjährige Jugendweihe-Saison beginnt in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag. In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) begehen 68 Jugendliche in drei Veranstaltungen festlich den Schritt ins Erwachsenenleben, wie die Organisatoren mitteilten. In Gnoien (Landkreis Rostock) findet demnach eine Festveranstaltung mit 17 Jugendlichen statt.