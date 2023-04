Abitur Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Start der Abiturprüfungen in MV für 5140 Schüler Von dpa | 26.04.2023, 03:02 Uhr

Für die 5140 Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Mittwoch (8.00 Uhr) die schriftlichen Prüfungen mit dem Deutsch-Aufsatz. Am Freitag folgt dann Englisch und am Mittwoch kommender Woche (3. Mai) Mathematik. Diese Prüfungen werden laut Schweriner Bildungsministerium bundesweit am gleichen Tag geschrieben. Die Länder entnehmen die Aufgaben demnach einem abgestimmten Aufgabenpool. Damit sollen die Ergebnisse in den wichtigsten Fächern vergleichbarer werden. An den Tagen dazwischen und danach gibt es Prüfungen in weiteren Fächern.