Ferien Starker Reiseverkehr nach Usedom: Staus an Brücken Von dpa | 29.07.2023, 14:42 Uhr

Zahlreiche Urlauber haben am Samstag vor den Brücken nach Usedom im Stau gestanden. Vor allem auf der B111 in Wolgast stockte der Verkehr in beiden Richtungen an der Peenebrücke. Auch an der Zecheriner Brücke bei Anklam brauchten Autofahrer etwas Geduld. Die Strände von Zinnowitz bis Heringsdorf sind bei Urlaubern sehr beliebt. Am Samstag wurden die Feriengäste von einem kräftigen Gewitter auf der Insel begrüßt.