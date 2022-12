Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Starke Windböen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Von dpa | 26.12.2022, 08:47 Uhr

Es wird stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern. Erwartet werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag an der Küste Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 75 Kilometer pro Stunde. Im Rest des Bundeslandes kann es zu Windböen und stürmischen Böen zwischen 55 und 65 Kilometer pro Stunde kommen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes von Montag kann das windige Wetter bis mindestens Donnerstag anhalten. Erwartet werden milde Temperaturen mit bis zu 10 Grad. Zeitweise wird es bewölkt bis bedeckt. Einzelne Regen- und Graupelschauer sind möglich.