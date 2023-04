Stallbrand Symbolfoto: Feuerwehr Vreden up-down up-down Großeinsatz Feuerwehren löschen Stall-Brand in Jatznick - Wohnhaus gerettet Von Eike Moldenhauer | 11.04.2023, 06:50 Uhr

In der Nacht zum Ostermontag brannte ein Stallgebäude in Jatznick. 50 Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache sind in vollem Gange.