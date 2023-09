Wohnen Städtetag: Maßnahmenbündel gegen Wohnungsknappheit Von dpa | 13.09.2023, 15:43 Uhr | Update vor 21 Min. Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mehr Geld für sozialen Wohnungsbau, eine Stärkung des Vorkaufsrechts für Gemeinden und stärkere Anreize zum Wohnungstausch fordert der Deutsche Städtetag angesichts knappen Wohnraums. Die Maßnahmen gehören zu einem Bündel an Forderungen, das der Verband nach einem Treffen von rund 20 Stadtoberhäuptern aus ganz Deutschland am Mittwoch in Neubrandenburg vorgestellt hat.