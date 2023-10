Auszeichnung Stadt Penzlin vergibt erstmals Voß-Literaturpreis Von dpa | 04.10.2023, 07:54 Uhr | Update vor 32 Min. Literatur Foto: Monika Skolimowska/dpa/Illustration up-down up-down

Die Stadt Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) erinnert mit einem Literaturpreis an den Dichter und Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voß. Ihm zu Ehren wird am 12. Oktober erstmals ein Preis für eine Übersetzung aus dem Griechischen vergeben, wie die Leiterin des Voß-Museums, Ivonne Burghardt, am Mittwoch sagte. Der mit 5000 Euro dotierte Preis, den eine Privatperson stiftet, soll demnach alle zwei Jahre vergeben werden. Für die Premiere gibt es sechs Vorschläge, aus denen eine Fachjury den Sieger kürt.