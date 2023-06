Staatssekretär Miraß Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft Staatssekretär Miraß überreicht 7000. Ehrenamtskarte Von dpa | 25.06.2023, 09:23 Uhr

Die Anfang 2020 eingeführte Ehrenamtskarte mit verschiedenen Rabatten ist bisher an fast 7000 Engagierte in Mecklenburg-Vorpommern vergeben worden. Die 7000. Karte will Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) an diesem Montag in Schwerin überreichen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus des Internationalen Bundes in der Keplerstraße bilde den Auftakt der diesjährigen Ehrenamtstour gemeinsam mit der Ehrenamtsstiftung des Landes.