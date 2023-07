MV-Staatssekretär Miraß Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Tradition Staatssekretär: Ehre für Knüpfen von Fischerteppichen Von dpa | 08.07.2023, 15:02 Uhr

Der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, Heiko Miraß (SPD), hat die Aufnahme der Tradition des Knüpfens von Fischerteppichen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes als große Ehre bezeichnet. „Glückwunsch und einen herzlichen Dank all denen, die sich um die Pflege der Tradition des Knüpfens dieser wundervollen Kunstwerke verdient gemacht haben“, teilte Miraß am Samstag zu einer Feier aus Anlass der Aufnahme in das Verzeichnis in dem zu Kröslin gehörenden Ort Freest mit.