Die Bundespolizei hat eine vermutlich bundesweit agierende Bande von Graffitisprühern auf frischer Tat in Stralsund gefasst. Den Männern aus Rostock, Berlin, Bremen und Wuppertal wird Sachbeschädigung in großem Stil in Stralsund vorgeworfen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte.