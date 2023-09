Schweriner Theaterfest Spielzeit 2023/24 beginnt mit Spektakel in der M*Halle Schwerin – drei Tage Eintritt frei Von Holger Kankel | 06.09.2023, 14:39 Uhr Foto: Silke Winkler

Das große Spielzeiteröffnungsfest vom 15. bis 17. September in der M*Halle in der früheren SVZ-Druckerei für ein Publikum jeden Alters bei freiem Eintritt verspricht ein dreitägiges Spektakel zu werden. Was die Besucher erwartet.