Klimaschutzstiftung „Spiegel"-Bericht über Meeting Schwesigs zu Klimastiftung Von dpa | 19.05.2023, 16:16 Uhr

Für die Außendarstellung der umstrittenen Klimaschutzstiftung in Mecklenburg-Vorpommern ist nach einem „Spiegel“-Bericht auch die Einbeziehung der PR-Agentur Storymachine von Ex-„Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann erwogen worden. Wie das Magazin am Freitag berichtete, gab es dazu am 17. Januar 2021 eine Videokonferenz, an der neben Diekmann auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), weitere Kabinettsmitglieder und der Stiftungsvorstand Erwin Sellering teilnahmen. Die Initiative zu der Unterredung sei von der Landesregierung ausgegangen, berichtet der „Spiegel“ und berief sich dabei auf Sellering. Die Stiftung war vom Land gegründet worden, die Landesregierung hatte allerdings stets die Eigenständigkeit der Stiftung betont.