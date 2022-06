ARCHIV - Das Denkmal des Philosophen Karl Marx steht ohne rechten unterarm an seinem Platz in einem Park. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Vandalismus Spender sichern Reparatur von beschädigtem Karl-Marx-Denkmal Von dpa | 10.06.2022, 07:27 Uhr

Die Reparatur des beschädigten Denkmals für den Philosophen Karl Marx (1818-1883) in Neubrandenburg ist gesichert. Wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Freitag sagte, sind genug Spenden zusammengekommen, um den von Dieben abgetrennten rechten Arm zu ersetzen. Die Stadtvertreter hatten die Spenden bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig angenommen. Die Kosten werden auf rund 6500 Euro geschätzt, ein Berliner steuerte allein 5000 Euro bei.