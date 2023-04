Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken verwies im „Bericht aus Berlin“ auf den hohen Energiebedarf und die notwendige Vorbereitung für den kommenden Winter. Archivfoto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Bessere Kommunikation gefordert SPD-Vorsitzende Saskia Esken verteidigt LNG-Terminal vor Rügen Von dpa | 16.04.2023, 19:10 Uhr

In der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ sprach sich die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken am Sonntagabend für das vor Rügen geplante Flüssigerdgas-Terminal aus. Gleichzeitig mahnte sie eine bessere Kommunikation an.