SPD-Fraktion nach Klausur in Stettin: Nachbarschaft pflegen Von dpa | 16.09.2022, 15:25 Uhr

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern setzt weiter auf enge und direkte Kontakte zu Akteuren in der polnischen Metropolregion Stettin (Szczecin). „Wir werden auch zukünftig die gute Nachbarschaft pflegen und für gute Zusammenarbeit eintreten. Die Brücken zwischen Deutschland und Polen werden vor Ort gebaut“, sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Julian Barlen, am Freitag zu Abschluss einer dreitägigen Herbstklausur in der polnischen Hafenstadt. Bei den Gesprächen und Treffen hätten die Abgeordneten erlebt, dass die Kooperation und der direkte Austausch sehr gut liefen.