Landtagsfraktion SPD berät über Landesetat und Gesetzesvorhaben Von dpa | 30.08.2023, 04:47 Uhr

Vor den Haushaltsberatungen im Schweriner Landtag berät die SPD-Fraktion heute ab 12.00 Uhr intern über den Etatentwurf. In einer zweitägigen Klausurtagung bereiten sich die Parlamentarier im Schlosshotel Fleesensee in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) darauf vor. Am kommenden Montag wird der Etatentwurf der Landesregierung erstmals im Landtag behandelt.