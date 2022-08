Logo der Sparkasse FOTO: Marijan Murat/dpa/Archivbild up-down up-down Banken Sparkassen: Steigende Kreditvergabe und stabile Gewinne Von dpa | 25.08.2022, 14:40 Uhr

Die Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern melden für das erste Halbjahr eine weiter gestiegene Kreditvergabe. Neue Kredite in Höhe von 1,3 Milliarden Euro seien vergeben und damit die hohen Zahlen des Vorjahreszeitraums noch einmal um 8,4 Prozent übertroffen worden, teilte der Ostdeutsche Sparkassenverband am Donnerstag mit. Trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen erwarten die Sparkassen in MV demnach im laufenden Jahr stabile Gewinne.