Erwarten in Kürze die Zinswende: die Sparkassen FOTO: Soeren Stache/dpa Gebühren-Frust in MV Sparkasse Mecklenburg-Schwerin sieht Ende der Strafzinsen Von Torsten Roth | 26.05.2022, 10:00 Uhr

Schluss mit Verwahrentgelten: Nach jahrelanger Niedrigzins-Phase ist eine Wende in Sicht. Was Bank- und Sparkassenkunden in MV erwarten können.