Gesellschaft Sozialministerin verurteilt Queerfeindlichkeit Von dpa | 15.08.2023, 16:31 Uhr Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese, hat diffamierende Äußerungen gegenüber der queeren Gemeinschaft verurteilt. Zuvor waren entsprechende Aufkleber und Parolen an mehreren Orten in Schwerin angebracht worden. „Diskriminierende Taten wie diese gegenüber der queeren Gemeinschaft sind abstoßend und absolut inakzeptabel“, sagte Drese am Dienstag in der Landeshauptstadt.