ARCHIV - Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin und Vize-Ministerpräsidentin Simone Oldenburg spricht im Landtag in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Bildungsministerin Sorgen und Ängste nach Amoklauf an US-Grundschule Von dpa | 25.05.2022, 13:09 Uhr

Nach dem Amoklauf in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas mit mehr als 20 Toten haben sich besorgte Eltern an das Bildungsministerium gewandt. „Mehrere Nachfragen von Eltern und Medien zeigen, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern die Sorgen und Ängste groß sind“, erklärte Ministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch. Sie bat die Lehrerinnen und Lehrer, im Unterricht mit den Kindern über das Geschehene sowie über die zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen, die an den Schulen in MV vor langer Zeit ergriffen worden seien, zu sprechen. Auch Schulpsychologen stünden zur Verfügung. Alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen haben Oldenburg zufolge bereits vor Jahren Notfallpläne erarbeitet und Krisenteams gebildet. „Dadurch ist eine größtmögliche Sicherheit an unseren Schulen gewährleistet“, betonte die Ministerin.