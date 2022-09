Baby Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Sorgen um Zukunft von Geburtshilfe und Kinderstationen in MV Von dpa | 26.09.2022, 13:38 Uhr

Aus für die Behandlung sehr kleiner Frühchen in Neubrandenburg, Schließung der Kinderstation am Parchimer Krankenhaus, die Geburtshilfe in Crivitz geschlossen: In der Landespolitik wächst die Sorge um die Zukunft der Versorgung der kleinsten Patienten im Nordosten. „Die Hiobsbotschaften um den Bereich der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern häufen sich“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Katy Hoffmeister, am Montag. Auf Antrag der Oppositionsfraktion tritt am Dienstag der Sozialausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen. Die Fraktion erwarte von der Ministerin Stefanie Drese Antworten darauf, wie es in Parchim, Neubrandenburg und Crivitz weitergehen solle, erklärte Hoffmeister.