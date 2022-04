Frühlingswetter zu Ostern FOTO: Philipp von Ditfurth Wetter Sonniges Osterwetter lockt ins Freie Von dpa | 17.04.2022, 15:20 Uhr | Update vor 34 Min.

Ob bei der Ostereier-Suche im Garten, einer Kaffeerunde auf dem Balkon oder einem Spaziergang - der Ostersonntag zeigte sich im Norden strahlend und mild. Am Hamburger Hafenrand, an Nord- und Ostsee, in Parks oder an Seen - viele Menschen genossen bei Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad den Sonnenschein.