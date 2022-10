Herbst Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sonniger Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Von dpa | 27.10.2022, 08:07 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird es am Donnerstag sonnig. Vormittags herrscht teilweise noch Nebel, der sich aber dann auflöst, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 16 Grad auf Rügen und 19 Grad an der Elbe. Gegen Abend ziehen dichte Wolken auf, wobei es noch trocken bleibt. Erst in der Nacht zum Freitag regnet es nach Mitternacht vereinzelt. Dabei sinken die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen auf Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad.