Wetter Sonne und Wolken in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 27.04.2023, 08:33 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet heute ein frühlingshafter Donnerstag. Nach einem verbreitet heiteren Morgen ziehen vereinzelt Wolken auf und es regnet, bleibt aber die meiste Zeit trocken und an den Küsten teils länger sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am späten Nachmittag und Abend werden die Wolken weniger.