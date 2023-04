Wetter an der Ostsee Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Wetter Sonne und Wolken in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 05.04.2023, 06:36 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird es laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch sonnig und bewölkt. In Vorpommern kommt es örtlich zu Schneeschauern, am Morgen wird es dort auch vereinzelt glatt auf den Straßen. In Mecklenburg scheint vor allem am Tagesbeginn die Sonne. An der Ostsee wird es am Nachmittag heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht Grad.