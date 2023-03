Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Sondersitzung zur Klimastiftung MV im Landtag Von dpa | 21.03.2023, 00:48 Uhr

Die Sitzungswoche des Landtages in Schwerin beginnt am Dienstag mit einer Dringlichkeitssitzung zur umstrittenen Klimastiftung MV. Die Opposition will in der Sitzung vor allem eine Änderung des Untersuchungsauftrags des vom Landtag eingesetzten Untersuchungsausschusses erreichen. Insbesondere die Verbrennung von Steuerunterlagen der Klimastiftung durch eine Finanzbeamtin hatte das Interesse der Abgeordneten geweckt.