Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Energiefonds Sondersitzung des Landtags für Nachtragshaushalt Von dpa | 24.11.2022, 01:47 Uhr

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will am Donnerstag (11.00 Uhr) in einer Sondersitzung einen Nachtragshaushalt über 500 Millionen Euro auf den Weg bringen. Das Geld soll in einen Energiefonds fließen, zu dem der Bund 600 Millionen Euro aus seinen Hilfspaketen beisteuert. Daraus werden dann unter anderem das ab kommendem Jahr ausgeweitete und höhere Wohngeld und das 49-Euro-Ticket bezahlt.