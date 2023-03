Ausstellungszentrum Prora Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Dokumentationszentrum Sonderausstellung in Prora zur Wannsee-Konferenz Von dpa | 14.03.2023, 17:08 Uhr

Eine neue Sonderausstellung im Dokumentationszentrum Prora thematisiert vom 24. März an die Wannsee-Konferenz von 1942. Bei dem Treffen berieten damals ranghohe NS-Funktionäre die systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung in Europa. Die Ausstellung der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz steht unter dem Titel „Unfreiwilliges Erinnern. Zur Bedeutung der Wannsee-Konferenz in Geschichte und Gegenwart“ und ist bis 30. Juni zu sehen.