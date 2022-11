Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Sohn mit Brett geschlagen: Haftstrafe rechtskräftig Von dpa | 29.11.2022, 08:36 Uhr

Weil er seinen dreijährigen Sohn mit einem Holzbrett geschlagen hat, muss ein Mann aus Friedland bei Neubrandenburg mehr als zwei Jahre ins Gefängnis. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte, ist das Urteil gegen den 26-Jährigen nun rechtskräftig. Innerhalb der gesetzlichen Frist habe niemand ein Rechtsmittel eingelegt. Das Landgericht hatte den Mann wegen zweifacher Körperverletzung gegen den Sohn und einen anderen Mann am 17. November schuldig gesprochen. Er wurde zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, was exakt der Forderung der Staatsanwaltschaft entsprach.