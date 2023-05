Krematorium Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild up-down up-down Bevölkerung So viele Todesfälle wie noch nie in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 09.05.2023, 12:17 Uhr

Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern so viele Menschen wie noch nie gestorben. Es wurden 25.377 Todesfälle verzeichnet, wie es in der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen des Statistischen Landesamtes am Dienstag hieß. Dies waren noch einmal 1225 Todesfälle mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021.