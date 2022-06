FOTO: Michael Gründel Mecklenburg-Vorpommern Bei Rot über die Ampel: So viele Fahrradfahrer brechen Verkehrsregeln Von Katharina Golze | 14.06.2022, 17:44 Uhr

Zweimal am Tag missachtet ein Fahrradfahrer in MV eine rote Ampel. Noch häufiger werden Radler am Handy oder auf dem Gehweg erwischt. Das kostet.