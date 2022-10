Hosnia E. wartet auf dem Rostocker Hauptbahnhof auf ihren Zug. Foto: Jana Schulze up-down up-down Afghanische Ortskräfte in MV Gerettet vor den Taliban – doch Hosnia musste ihre Familie zurücklassen Von Jana Schulze | 23.10.2022, 06:00 Uhr

4544 afghanische Staatsangehörige leben in MV, 371 von ihnen gelten offiziell als „Ortskräfte“. So wie die 28-jährige Hosnia, die von Rostock aus darum kämpft darum, ihre Familie aus der Hölle in Afghanistan zu retten. Oder Ghani Mudaqiq der mit seiner Familie in Neubukow anzukommen versucht. Ein Leben zwischen Angst und Ungewissheit.