Vor fünf Jahren stieg Angela Merkel auf die Bühne und machte vor, wie die Herzdruckmassage geht. Am Sonnabend dreht sich auf dem Greifswalder Markt wieder alles um die Wiederbelebung. Foto: Stefan Sauer up-down up-down So geht Erste Hilfe Wie Merkel in Greifswald – können Sie Herzdruckmassage? Von dpa | 02.09.2022, 16:32 Uhr

Eine Reanimation kann oft Schlimmeres verhindern. Am Wochenende können Interessierte in Greifswald wieder die Herzdruckmassage trainieren - und in prominente Fußstapfen treten. Wissen Sie eigentlich wie‘s geht? Ein bisschen? SOS: So können Sie schnell handeln.