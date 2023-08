Denkmal Skywalk auf historischer Elbbrücke wird eröffnet Von dpa | 25.08.2023, 02:49 Uhr Reste der Eisenbahn-Elbbrücke werden saniert Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Ein begehbarer Skywalk wird heute ab 11.00 Uhr auf der historischen Eisenbahnbrücke an der Elbe zwischen Kaltenhof (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eröffnet. Niedersachsens Umweltminister Minister Christian Meyer weiht den ersten Bauabschnitt ein. „Mitten in dem Biosphärenreservat können wir so ein Denkmal von nationaler Bedeutung erhalten und die einzigartige Natur für Besucherinnen und Besuchern zugänglich machen“, sagte der Grünen-Poliker.